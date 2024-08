Blinken schválil predaj vojenského vybavenia pre Izrael

Washington 14. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken odsúhlasil predaj rôzneho vojenského vybavenia pre Izrael v celkovej hodnote viac ako 20 miliárd dolárov. V balíku sú zahrnuté stíhačky F-15, rakety, munícia do tankov a taktické vozidlá. V utorok to uviedol Pentagón. TASR informáciu prevzala z agentúr Reuters a AFP a portálu Defense News.



V oznámení adresovanom Kongresu USA ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že tieto dodávky "zlepšia schopnosť Izraela odolávať súčasným a budúcim hrozbám".



Najväčšou položkou v balíku sú stíhačky F-15IA a F-15I+ za takmer 19 miliárd dolárov. Potenciálny predaj počíta s dodávkou vyše 50 strojov Izraelu.



USA poskytnú tiež 120 milimetrovú muníciu do tankov v celkovej hodnote takmer 775 miliónov dolárov. Blinken zároveň schválil aj predaj rakiet stredného doletu typu vzduch-vzduch za viac ako 102 miliónov a stredne ťažké taktické vozidlá Oshkosh typu M1148A1P2 za 583 miliónov dolárov.



Munícia do tankov môže byť dodaná okamžite, avšak výroba a dodanie stíhačiek F-15 potrvá roky, pripomína Reuters.



Portál Defence News poukazuje na to, že po doručení oznámenia Kongresu sa spustí formálne kontrolné obdobie, počas ktorého môžu predaj zablokovať americkí kongresmani kritickí voči izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy.