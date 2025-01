Blinken si počas rokovaní v Paríži preberie vyznamenanie

Paríž 8. januára (TASR) - Odchádzajúci minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v stredu začal svoju návštevu Paríža. Pri tejto príležitosti dostane Blinken najvyššie francúzske vyznamenanie a počas rozhovorov sa pokúsi prehĺbiť spoluprácu v záležitostiach Blízkeho východu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Šéf americkej diplomacie pricestoval v stredu skoro ráno do Paríža po zastávkach v Japonsku a Južnej Kórei. Blinken sa stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý ho vyznamená Radom čestnej légie. Udelenie vyznamenania ukazuje pozitívnu zmenu vo vzťahoch s USA. Americký prezident Joe Biden a Blinken opakovane tvrdili, že ich prioritou je rozvíjať vzťahy so spojencami a partnermi Spojených štátov.



Odchádzajúci minister sa stretne aj so svojím francúzskym rezortným partnerom Jeanom-Noëlom Barrotom. Rokovať budú o situácii na Blízkom východe vrátane Sýrie, kde islamistické hnutie minulý mesiac zvrhlo dlhoročného prezidenta Bašára Asada.



Americký minister vo štvrtok zamieri do Ríma na rokovania s európskymi partnermi zameranými na Sýriu. Neskôr sa pripojí k Bidenovi vo Vatikáne počas návštevy pápeža Františka. Podľa všetkého to bude posledná zahraničná cesta pred tým, ako Blinkena 20. januára nahradí vo funkcii Marco Rubio, nominant novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.