Blinken: Situácia na Blízkom východe je nebezpečnejšia než v roku 1973

Washington 30. januára (TASR) - Situácia na Blízkom východe je najnebezpečnejšia za posledné desaťročia, uviedol v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Dovolím si tvrdiť, že takúto nebezpečnú situáciu sme v tejto oblasti nepozorovali najmenej od roku 1973 a pravdepodobne ani predtým," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



Koalícia arabských štátov na čele s Egyptom a Sýriou 6. októbra 1973 nečakane zaútočila na Izrael počas najdôležitejšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia), pripomína DPA.



Vojna trvala 19 dní. Bojovalo sa najmä na Sinajskom polostrove a na Golanských výšinách. Izraelské záznamy uvádzajú, že bolo zabitých 2656 izraelských vojakov.



Traja americkí vojaci prišli v nedeľu o život a približne dve desiatky ďalších utrpeli zranenia pri útoku dronmi na menšiu americkú základňu Tower 22 na severovýchode Jordánska neďaleko hranice so Sýriou. To vedie k nárastu obáv, že sa konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy rozšíri aj do ďalších častí Blízkeho východu, píše DPA.



Americký prezident Joe Biden uviedol, že nedeľňajší útok uskutočnili militantné skupiny podporované Iránom, ktoré pôsobia v Iraku a Sýrii. USA podľa jeho slov budú útok opätovať. Iránska vláda v pondelok účasť na tomto útoku poprela.



Predstavitelia americkej armády, ktorí chceli zostať v anonymite, v pondelok uviedli, že jednotky umiestnené na základni si nepriateľský dron pravdepodobne pomýlili s americkým dronom vracajúcim sa späť na základňu. V dôsledku toho sa vojaci na základni nepriateľské bezpilotné lietadlo nesnažili zostreliť.