Blinken: Sme proti akejkoľvek snahe o zmenu súčasného stavu na Taiwane

Phnom Penh 4. augusta (TASR) - Spojené štáty sú proti akejkoľvek jednostrannej snahe zmeniť súčasný stav na Taiwane, najmä za použitia vojenskej sily. Vo štvrtok to uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v Kambodži na schôdzke šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"My a krajiny na celom svete veríme, že eskalácia napätia neslúži nikomu a môže mať nechcené následky, ktoré neslúžia nikoho záujmom, ani členom ASEAN-u, ani Číne," povedal Blinken. Dodal, že stabilita v Taiwanskom prielive je v záujme celého regiónu.



Situácia okolo Taiwanu sa vyostrila po tom, ako na samosprávny ostrov v utorok pricestovala predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Stala sa tak najvyššie postavenou predstaviteľkou Spojených štátov na návšteve Tchaj-peju za uplynulých 25 rokov.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a v reakcii na návštevu Pelosiovej vo štvrtok začala vojenské manévre v Taiwanskom prielive. Peking vypálil v blízkosti Taiwanu niekoľko balistických striel, z ktorých päť dopadlo do výlučnej hospodárskej zóny Japonska.



Témami rokovania združenia ASEAN v Kamborodži majú byť potravinová kríza, spôsobená vojnou na Ukrajine, stabilita v Taiwanskom prielive a kríza v Mjanmarsku.