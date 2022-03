Blinken spochybnil členstvo Ruska v Rade OSN pre ľudské práva

Ženeva 1. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok spochybnil, či si Rusko zaslúži byť naďalej členom Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v súvislosti so svojou vojenskou inváziou na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Možno sa oprávnené pýtať, či jedna členská krajina OSN, ktorá sa snaží zmocniť druhej členskej krajiny OSN, pričom hrozným spôsobom porušuje ľudské práva a spôsobuje obrovské humanitárne utrpenie, by mala mať dovolené ostať v tejto rade," uviedol Blinken vo videopríhovore na 49. zasadnutí UNHRC v Ženeve.



Blinken zároveň uviedol, že "zločiny", ktorých sa Rusko dopúšťa na Ukrajine, "sa každou hodinou stupňujú", pričom poukázal na to, že sa Rusko útočí aj "na nemocnice, školy a obytné budovy", píše stanica CNN.



"(Rusko) ničí kritickú infraštruktúru, ktorá poskytuje miliónom ľudí naprieč Ukrajinou pitnú vodu, plyn, ktorá ich chráni pred umrznutím, a elektrickú energiu. Civilné autobusy, autá a dokonca sanitky sú ostreľované. Rusko toto na Ukrajine robí každý deň," uviedol Blinken.



Podľa šéfa americkej diplomacie by sa humanitárna kríza a kríza spojná s dodržiavaním ľudských práv na Ukrajine "iba zhoršila" po víťazstve ruského prezidenta Vladimira Putina v tomto konflikte.



"Ak prezident Putin uspeje vo svojich spomenutých cieľoch týkajúcich sa zvrhnutia demokraticky zvolenej ukrajinskej vlády, kríza spojená s ľudskými právami a humanitárna kríza sa iba zhoršia," uviedol Blinken.



Tieto vyhlásenia šéfa americkej diplomacie prišli po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko z toho, že bombarduje ukrajinské mesto Charkov.



Za posledné dva dni Rusko niekoľkokrát pri útokoch zasiahlo civilné objekty, čo podľa CNN naznačuje posun ruskej stratégie smerom k oveľa menej zdržanlivému bombardovaniu, keďže na začiatku invázie sa ruské útoky viac zameriavali na vojenské ciele.