Blinken spochybnil ´mierové´ návrhy Číny o vojne na Ukrajine

Washington 20. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok spochybnil "mierové" návrhy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga týkajúce sa urovnania konfliktu na Ukrajine, ktoré prezentoval počas návštevy Moskvy. Šéf diplomacie USA upozornil, že môže ísť o "zdržiavaciu taktiku" Pekingu, ktorej skutočným cieľom je pomôcť Rusku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Svet by sa nemal nechať oklamať taktickými krokmi Ruska podporovanými Čínou či akoukoľvek inou krajinou" v záujme zmrazenia vojnového konfliktu na Ukrajine "podľa vlastných podmienok", povedal Blinken novinárom.



Spojené štáty podľa jeho slov vítajú akékoľvek diplomatické úsilie, ktorého cieľom je "spravodlivý a trvalý mier". Vyjadril však pochybnosti ohľadom toho, či Čína v tejto súvislosti rešpektuje "suverenitu a územnú celistvosť" Ukrajiny. "Akýkoľvek plán, ktorý neprioritizuje tento zásadný princíp, je prinajlepšom zdržiavacou taktikou alebo sa jednoducho snaží docieliť nespravodlivý výsledok. To nie je konštruktívna diplomacia," dodal.



"Výzva na prímerie, ktorá nezahŕňa odsun ruských síl z ukrajinského územia, by v skutočnosti znamenala podporu pre potvrdenie ruského víťazstva," kritizoval.



"Ak je Čína odhodlaná podporovať ukončenie vojny na základe princípov Charty OSN – ako to uvádza v bode č. 1 svojho plánu – môže sa na základe toho spojiť s prezidentom (Volodymyrom) Zelenským a Ukrajinou a využiť svoj vplyv na to, aby Moskvu prinútila stiahnuť svoje sily," poznamenal Blinken.



Si Ťin-pching absolvoval v pondelok v Kremli "neformálny" rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oficiálna schôdzka aj s účasťou delegácií je naplánovaná na utorok.



Predmetom pondelkových rokovaní mala byť okrem iného aj vojna na Ukrajine. Ruská strana sa podľa Putinových slov oboznámila z návrhmi Pekingu na riešenie konfliktu na Ukrajine. "Viete, že sme vždy pripravení na rokovania. Diskutovať budeme o všetkých týchto otázkach vrátane vašich návrhov," povedal Putin.



Čína vo februári zverejnila dokument so stanoviskom k ruskej vojne na Ukrajine, v ktorom vyzýva na dialóg a snaží sa zaujať pozíciu údajne neutrálneho sprostredkovateľa.