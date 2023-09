Blinken spustil iniciatívu na podporu hudobnej diplomacie

Washington 28. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu spustil celosvetovú iniciatívu Spojených štátov v oblasti tzv. hudobnej diplomacie. Počas uvádzacieho podujatia sa predstavil aj ako spevák a gitarista. TASR správu prevzala z agentúry AFP a z webovej stránky amerického Štátneho departmentu.



Celosvetová iniciatíva Global Music Diplomacy Initiative má povýšiť hudbu na nástroj diplomacie s cieľom presadzovať mier a demokraciu a podporovať širšie ciele USA v oblasti zahraničnej politiky, uvádza sa na stránke ministerstva.



"Nemohol som vynechať dnešnú príležitosť spojiť hudbu a diplomaciu," uviedol Blinken na Twitteri. Minister je celoživotný fanúšik hudby, pripomína AFP.



Na stredajšom podujatí v priestoroch amerického ministerstva zahraničných vecí vystúpili umelci ako jazzový pianista a skladateľ Herbie Hancock, či Dave Grohl známy z pôsobenia v skupinách Nirvana a neskôr Foo Fighters.



Samotný Blinken predviedol vlastnú interpretáciu skladby Hoochie Coochie Man od bluesovej legendy Muddyho Watersa, ktorú si zároveň zaspieval aj zahral na elektrickej gitare.



Americká popová kultúra už desaťročia dominuje vo veľkej časti sveta, no väčšinou sa šíri bez vládnej podpory, konštatuje AFP. Zároveň ale pripomína, že v období studenej vojny Spojené štáty vysielali amerických umelcov do sveta, aby si získavali fanúšikov aj v zahraničí.



"Americká diplomacia sa už celé desaťročia usiluje využívať silu hudby na budovanie mostov, podporovanie spolupráce medzi Američanmi a ľuďmi na celom svete," povedal Blinken.



Herbie Hancock v rámci novej iniciatívy vycestuje do Jordánska, a to pri príležitosti 60. výročia koncertu amerického džezového hudobníka Dukea Ellingtona v tejto arabskej krajine, pričom navštívi aj Saudskú Arábiu. Symfonický orchester Philadelphia Orchestra zase v novembri vycestuje do Číny pri príležitosti 50. výročia svojho prvého turné v tejto ázijskej krajine.