Blinken stále vidí priestor na dohodu s Hamasom

Tel Aviv 8. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa domnieva, že dohoda s palestínskym militantným hnutím Hamas týkajúca sa návratu rukojemníkov z Pásma Gazy do Izraela je stále možná. Vyjadril sa tak v stredu krátko po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol požiadavky, ktorými Hamas podmienil svoj súhlas s navrhovanou dohodou o prímerí a prepustení rukojemníkov. TASR právu prevzala z agentúry AFP.



Blinken povedal, že v predmetnom protinávrhu Hamasu boli síce viaceré body vopred odsúdené na neúspech, no vytvoril sa ním aj "priestor na dosiahnutie dohody, o ktorej dosiahnutie sa budeme neúnavne snažiť". Vyjadril sa tak niekoľko hodín po tom, ako sa v Tel Avive stretol s Netanjahuom.



Na otázku, čo si myslí o Netanjahuovom odmietnutí protinávrhu Hamasu šéf americkej diplomacie odpovedal, že sa nebude vyjadrovať v mene Izraela. Dodal však, že predmetný protinávrh prinajmenšom ponúka možnosť "pokračovať v rokovaniach" o rukojemníkoch.



Hamas predmetným protinávrhom reagoval na navrhovanú dohodu o prímerí, ktorú vypracovali Spojené štáty, Izrael, Katar a Egypt. Žiadal v ňom o trojfázovú dohodu celkovo trvajúcu štyri a pol mesiaca, ktorá by viedla k ukončeniu vojny a prepusteniu všetkých rukojemníkov. Návrh by však Hamasu fakticky umožnil zostať pri moci v Pásme Gazy a obnoviť svoje vojenské spôsobilosti, priblížila agentúra AP. Netanjahu ho odmietol.



Blinken tiež oznámil, že sa vo štvrtok stretne s príbuznými rukojemníkov. Podľa vlastných slov je odhodlaný usilovať sa o prepustenie všetkých z nich. Agóniu, akú musia prežívať ich blízki, ktorí o nich už celé mesiace nemajú správy, nazval nepredstaviteľnou.



Netanjahu v stredu informoval, že izraelské jednotky dostali rozkaz pripraviť sa na operáciu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Blinken v reakcii Izrael nevyzval, aby na Rafah neútočil, vyjadril však znepokojenie a apeloval na ochranu civilistov.



"Izrael má zodpovednosť - má povinnosť - urobiť všetko, čo je možné, aby zabezpečil ochranu civilistov," povedal šéf americkej diplomacie. Pri akejkoľvek vojenskej operácii musí mať podľa jeho slov Izrael "na zreteli predovšetkým civilistov".



Netanjahuovi údajne tlmočil znepokojenie nad "činmi a rétorikou" niektorých členov jeho krajne pravicovej vlády, ktorými "rozdúchavajú napätie". Izraelským predstaviteľom tiež povedal, že počet obetí, ktoré si denne vyžiada konflikt v Gaze je stále príliš vysoký.