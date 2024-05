Blinken: Súhlas s prímerím by pre Hamas nemal byť problém

Washington 4. mája (TASR) – Súhlasiť s dohodou o prímerí s Izraelom by pre palestínske hnutie Hamas nemalo byť problémom, motivácia jeho vedenia však stále nie je jasná. Uviedol to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hamas, ktorý vládne v Pásme Gazy, oznámil, že jeho delegácia sa v sobotu vráti do Káhiry na rozhovory o dohode, ktorá by zastavila izraelskú ofenzívu v Gaze výmenou za prepustenie rukojemníkov.



"Čakáme, či sa im podarí odpovedať 'áno' na prímerie a prepustenie rukojemníkov," povedal Blinken. "Faktom momentálne je, že jedinou vecou, ktorá stojí medzi obyvateľmi Gazy a prímerím, je Hamas."



Šéf diplomacie USA poukázal na tvrdenie Hamasu, že zastupuje Palestínčanov. "Ak je to pravda, potom by prijatie prímeria malo byť samozrejmosťou," zdôraznil. "Možno sa však deje niečo iné a budeme mať o tom lepšiu predstavu v najbližších dňoch."



Blinken sa vyjadril niekoľko dní po tom, ako sa počas ďalšej návštevy Blízkeho východu stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a ďalšími lídrami.



Netanjahu pred rokovaním vyhlásil, že Izrael uskutoční svoj plán vojenskej operácie v meste Rafah na juhu Pásma Gazy bez ohľadu na výsledky rokovaní o prímerí. Zahraniční spojenci vyzývajú Izrael, aby takúto operáciu nepodnikal vzhľadom na obavy z veľkého počtu obetí. Do Rafahu sa podľa odhadov uchýlilo 1,2 milióna Palestínčanov pred bojmi v iných častiach Gazy.



Blinken v piatok povedal, že Izrael dosiaľ nepredložil "presvedčivý plán skutočnej ochrany civilistov", ktorí by boli v ohrození. "Bez takéhoto plánu nemôžeme podporiť veľkú vojenskú operáciu v Rafahu, pretože škody, ktoré by spôsobila, by boli nad rámec toho, čo je prijateľné," dodal minister.