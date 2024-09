Blinken: Svet je bezpečnejší po smrti vodcu Hizballáhu Nasralláha

Washington 30. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok vyhlásil, že svet je bezpečnejší po tom, čo Izrael zabil vodcu libanonského militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha. Šéfa šiitskej organizácie označil za "brutálneho teroristu" a zdôraznil, že na zabezpečenie stability na Blízkom východe je najlepším prostriedkom diplomacia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Tento región aj celý svet sú bez neho bezpečnejšie," povedal Blinken na adresu vodcu Iránom podporovanej skupiny. "Hasan Nasralláh bol brutálnym teroristom, medzi ktorého obeťami boli Američania, Izraelčania, civilisti v Libanone, civilisti v Sýrii a mnoho ďalších," uviedol v prejave na stretnutí krajín koalície bojujúcej proti džihádistickej skupine Islamský štát.



Podľa amerického šéfa diplomacie počas toho, ako bol Nasralláh na čele Hizballáhu, hnutie "terorizovalo ľudí v regióne a bránilo Libanonu, aby ako krajina napredoval".



Spojené štáty podľa Blinkena naďalej veria, že diplomacia je jedinou a najlepšou cestou k dosiahnutiu stability na Blízkom východe. Minister zahraničných vecí zároveň dodal, že USA budú pokračovať v spolupráci so svojimi partnermi v regióne a na celom svete, aby "dosiahli diplomatické riešenie, ktoré poskytne skutočnú bezpečnosť Izraelu a Libanonu a umožní občanom na oboch stranách hranice vrátiť sa do svojich domovov".



"Taktiež budeme pokračovať v snahách zabezpečiť dohodu o prímerí v Pásme Gazy, vďaka ktorej by sa rukojemníci vrátili domov, zmiernilo by sa utrpenie v Pásme Gazy a zachovala možnosť dosiahnuť trvalejší a bezpečnejší mier pre celý región," dodal Blinken.