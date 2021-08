Blinken: Taliban sa o svoju legitimitu či podporu bude musieť zaslúžiť

Washington 31. augusta (TASR) - Spojené štáty očakávajú, že hnutie Taliban splní svoje záväzky, keď sa už americké jednotky stiahli z Afganistanu, ale o akúkoľvek legitimitu alebo podporu sa bude musieť "zaslúžiť". Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informovali o tom v noci na utorok agentúry AFP a AP.



Blinken vo svojom prejave - len niekoľko hodín po tom, ako z afganskej metropoly Kábul odletelo posledné lietadlo americkej armády - uviedol, že americké veľvyslanectvo v Kábule zostane v blízkej budúcnosti zatvorené. Americkí diplomati budú podľa neho sídliť v katarskej Dauhe.



"Naši vojaci z Afganistanu odišli," povedal Blinken. "Začala sa nová kapitola angažovanosti Ameriky v Afganistane... Vojenská misia sa skončila; začala sa nová diplomatická misia," dodal.



Blinken uviedol, že Spojené štáty sú odhodlané pomôcť každému Američanovi, ktorý chce z Afganistanu odísť. Podľa jeho slov zostalo v krajine menej ako 200 amerických občanov, no pravdepodobne sa ich počet blíži iba k stovke.



"Budeme pokračovať v neúnavnom úsilí pomôcť Američanom, cudzím štátnym príslušníkom a Afgancom opustiť Afganistan, ak sa tak rozhodnú," uviedol.



Blinken podľa agentúry Reuters uviedol, že Spojené štáty sú pripravené spolupracovať s novou vládou Talibanu, ak v krajine nebude vykonávať represálie proti odporcom.



Šéf americkej diplomacie zároveň povedal, že Taliban bude musieť splniť svoje záväzky v súvislosti s poskytnutím slobody cestovania, rešpektovaním práv žien a menšín ako aj nepripustiť, aby sa krajina stala základňou terorizmu.



"Taliban sa usiluje o medzinárodnú legitimitu a podporu. Akúkoľvek legitimitu a podporu si bude treba zaslúžiť," dodal Blinken.



Fundamentalistické hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve prevzalo moc v Afganistane v polovici augusta a USA a ich spojenci sa naliehavo snažili evakuovať desaťtisíce ľudí z krajiny pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu. Pred 20 rokmi ich do tejto krajiny vyslal prezident George Bush mladší ako reakciu na teroristické útoky z 11. septembra 2001.



"Za uplynulých 17 dní naše jednotky najväčším vzdušným mostom v dejinách Spojených štátov evakuovali viac ako 120.000 amerických občanov, občanov našich spojencov a afganských spojencov USA," povedal Biden. "Naša 20-ročná vojenská prítomnosť v Afganistane sa skončila," dodal. Medzi evakuovanými bolo podľa Blinkena zhruba 6000 Američanov.



Teroristická hrozba zostáva v Afganistane veľkým problémom. Veliteľ amerických ozbrojených síl na Blízkom východe generál Kenneth McKenzie uviedol, že v krajine sa stále nachádza najmenej 2000 bojovníkov "tvrdého jadra" teroristickej organizácie Islamský štát (IS).