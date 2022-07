Blinken telefonoval s Lavrovom, bol to prvý kontakt od začiatku vojny

Washington 29. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken absolvoval v piatok telefonický rozhovor so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Išlo o ich prvý kontakt od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára. Blinken po rozhovore povedal médiám, že Lavrovovi predložil návrh na prepustenie dvoch amerických občanov zadržiavaných v Rusku. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Mali sme otvorený a priamy rozhovor. Tlačil som na Kremeľ, aby prijal zásadný návrh, ktorý sme predložili," vyhlásil Blinken pred novinármi. Neuviedol však, ako na to reagoval Lavrov, píše agentúra AP.



Blinken o plánovanom telefonáte prvýkrát verejne hovoril v stredu. Informoval, že sa nebude týkať Ukrajiny, ale amerických priorít vrátane snahy o prepustenie zadržiavaných občanov USA Paula Whelana a Brittney Grinerovej.



Podľa médií by ich mali vymeniť za ruského priekupníka so zbraňami Viktora Buta, ktorého už viac než desať rokov väznia v USA.



Známu americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, ktorá je aj dvojnásobnou zlatou olympijskou medailistkou, zadržali v Moskve 17. februára po tom, ako pri kontrole na letisku Šeremetievo našli v jej batožine konopný olej v náplniach do elektronických cigariet. Aktuálne s ňou prebieha súdny proces, pričom za pašovanie drog jej v Rusku hrozí až desaťročný nepodmienečný trest odňatia slobody.



Paula Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský aj írsky pas, zatkla Federálna bezpečnostná služba (FSB) v moskovskom hoteli 28. decembra 2018, pričom u neho údajne našla USB kľúč s utajenými informáciami. V júni 2020 ho odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia v nápravnom zariadení s vysokým stupňom stráženia. Whelan od začiatku všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Podľa svojich právnych zástupcov si pritom myslel, že USB kľúč obsahuje fotografie z dovolenky.