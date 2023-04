Blinken volal s Lavrovom, vyzval na prepustenie zadržiavaného novinára

Washington/Moskva 2. apríla (TASR) - Na "okamžité prepustenie" amerického novinára Evana Gershkovicha, ktorého zadržali tento týždeň v Rusku pre podozrenie zo špionáže, vyzval v nedeľu minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken v telefonáte so svojím ruským rezortným partnerom Sergejov Lavrovom.



TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie hovorcu rezortu diplomacie USA Vedanta Patela.



Blinken vyjadril hlboké znepokojenie Spojených štátov čo sa týka neprijateľnej väzby novinára, ktorý je americkým občanom. Ako dodal jeho hovorca, minister vyzval aj na prepustenie zadržiavaného Američana Paula Whelana.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí na platforme Telegram uviedlo, že telefonát Lavrova s Blinkenom iniciovala americká strana. O budúcom osude novinára denníka The Wall Street Journal (WSJ) rozhodne podľa Lavrova súd. USA by mali podľa jeho slov rešpektovať rozhodnutia ruských úradov. Ako píše agentúra DPA, šéf ruskej diplomacie kritizoval tlak zo strany amerických predstaviteľov a západných médií, ktorí chcú podľa neho tomuto prípadu dodať politický podtext.



Reportér Evan Gershkovich pracuje pre moskovskú pobočku WSJ a ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) ho zadržala vo štvrtok v Jekaterinburgu. Údajne sa tam snažil získať utajované informácie o podniku vojensko-priemyselného komplexu. Americký denník vo štvrtok "dôrazne poprel" obvinenia FSB a požiadal o okamžité prepustenie svojho reportéra. Vo vyšetrovacej väzbe má podľa súdu zostať nateraz do 29. mája. Hrozí mu až 20-ročné väzenie.