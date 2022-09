Blinken: Tvrdenie Putina o západnej sabotáži plynovodov je absurdné

Washington 30. septembra (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken označil v piatok tvrdenie ruského prezidenta o sabotovaní plynovodov Nord Stream západnými krajinami za absurdné a poburujúce. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Dánsko a Švédsko tento týždeň oznámili úniky z plynovodov v Baltskom mori. Západné krajiny to označili za zjavný výsledok sabotáže, hoci nie je jasné, kto ju mohol vykonať.



"Naozaj nemám čo povedať k absurdnému tvrdeniu prezidenta Putina, že my alebo iní naši partneri alebo spojenci sme za toto nejako zodpovední," povedal Blinken a odsúdil "poburujúce dezinformačné kampane" Moskvy.



"Prídeme na koreň tomu, čo sa stalo. A o tieto informácie sa podelíme, hneď ako ich budeme mať, ale nechcem predbiehať vyšetrovanie," dodal šéf diplomacie USA.



Putin v piatok na ceremónii v Kremli, venovanej anektovaniu štyroch ukrajinských oblastí, tvrdil, že "Anglosasi" sa presunuli od sankcií voči Moskve k "teroristickým útokom" a sabotovali plynovody Nord Stream 1 a 2 v snahe "zničiť európsku energetickú infraštruktúru".



"Urobili to tí, ktorí z toho profitujú," dodal šéf Kremľa bez toho, aby menoval konkrétnu krajinu. Agentúra AP pripomína, že západné krajiny obvinenia z útokov na plynovody dôrazne popreli. Poukazujú tiež na to, že z chaosu na energetických trhoch a nárastu cien energií profituje Rusko, nie Európa.