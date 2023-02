Blinken tvrdí, že Čína zvažuje dodanie zbraní Rusku

Washington 19. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu uviedol, že Čína zvažuje poskytnutie zbraní Rusku do boja proti Ukrajine. Peking varoval, že akékoľvek dodávky zbraní Moskve mu "spôsobia vážny problém". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Obavy, ktoré máme, vychádzajú z našich informácií, že zvažujú poskytnutie tzv. smrtiacej podpory (Rusku)," povedal Blinken v relácii americkej televíznej stanice CBS. Takáto podpora by podľa jeho slov znamenala "všetko od munície až po samotné zbrane".



Blinken sa podobne vyjadril už v rozhovoroch, ktoré absolvoval počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. V rámci nej sa v sobotu stretol so svojim čínskym rezortným kolegom Wang Im. Tomu podľa nemenovaného zdroja z ministerstva zahraničných vecí USA povedal, že ak "Čína poskytne Rusku materiálnu podporu či pomoc pri systémovom obchádzaní sankcií", bude to mať následky.



Podľa AFP sú najnovšie vyjadrenia zo strany USA jednými z najzjavnejších varovaní naznačujúcich, že Čína by mohla byť pripravená prejsť od svojej rétorickej, politickej či diplomatickej podpory Ruska k jeho vyzbrojovaniu.



Blinken v nedeľu taktiež pripomenul, že americký prezident Joe Biden vystríhal už vlani v marci čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pred posielaním zbraní Rusku. Podľa dobre informovaného zdroja z americkej administratívy odvtedy "Čína dbá na to, aby túto hranicu neprekročila" a odoláva predaju zbraňových systémov so zámerom ich použitia na bojisku.