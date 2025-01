Blinken tvrdí, že dohoda o prímerí v Pásme Gazy je blízko

Paríž 8. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu povedal, že prímerie v Pásme Gazy je "veľmi blízko". Zopakoval však, že k nemu nemusí dôjsť pred nástupom Donalda Trumpa do úradu prezidenta 20. januára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Na Blízkom východe sme veľmi blízko k prímeriu a dohode o rukojemníkoch," povedal Blinken počas návštevy Paríža. "Dúfam, že sa nám to podarí stihnúť za ten čas, ktorý máme k dispozícii," dodal americký minister zahraničných vecí. Povedal, že ak sa prímerie nedosiahne do konca funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena, podarí sa to neskôr, a to na základe trojfázového plánu, ktorý vlani v máji predstavil Biden.



Medzi hlavnými bodmi spomínaného plánu je prepustenie izraelských rukojemníkov z Pásma Gazy výmenou za Palestínčanov zadržiavaných v izraelských väzniciach či zvýšenie prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ale aj obnova enklávy.



Blinken tiež oznámil, že Spojené štáty sa usilujú riešiť obavy Turecka v súvislosti s kurdskými bojovníkmi v Sýrii, aby Ankaru - svojho spojenca v NATO - odradili od eskalácie konfliktu so Stranou kurdských pracujúcich (PKK).



Turecko má podľa Blinkena "oprávnené obavy" z bojovníkov PKK v Sýrii. Turecko po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada vyzvalo na riešenie situácie v krajine, ktorého súčasťou má byť odchod "zahraničných teroristických bojovníkov".



"Je to proces, ktorý potrvá nejaký čas... Konflikt by nebol v záujme všetkých tých pozitívnych vecí, ktoré pozorujeme v Sýrii, a my sa budeme veľmi usilovať o to, aby k nemu nedošlo," dodal americký minister.



Turecko je v dlhodobom konflikte s kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré považuje za odnož PKK, klasifikovanú Ankarou, ale aj Západom ako teroristickú organizáciu. Turecko pohrozilo vojenskou operáciou s cieľom eliminovať kurdských militantov v Sýrii.



Blinken uviedol, že od nastupujúcej americkej administratívy očakáva, že preukáže "veľmi silný záujem" na tom, aby sa Islamský štát (IS) nevrátil na scénu. Kurdské milície v severnej Sýrii stáli v prednej línii bojov proti IS, ktorý bol v roku 2019 porazený, a podľa USA sú kurdské sily kľúčové pre zabránenie opätovnému vzostupu IS v oblasti.