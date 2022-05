Blinken ubezpečil Ukrajinu o pokračujúcej podpore USA vo vojne

Washington 1. mája (TASR) — Pokračujúcu "silnú podporu" Washingtonu Ukrajine v boji proti agresii Ruska opätovne potvrdil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Povedal to v rozhovore so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom, ktorý sa uskutočnil v sobotu večer miestneho času, uvádza sa vo vyhlásení rezortu americkej diplomacie, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA.



Blinken informoval Kulebu aj o pripravovanom návrate amerických diplomatov - najskôr do Ľvova v nadchádzajúcom týždni a čo najskôr do Kyjeva.



Obaja ministri hovorili tiež o ďalšej finančnej pomoci Ukrajine vo výške 33 miliárd dolárov, o ktorú požiadala vo štvrtok vláda USA Kongres, aby umožnila Kyjevu poraziť "bezohľadnú vojnu" vedenú Kremľom. Z tejto sumy má byť 20 miliárd dolárov použitých na vojenské účely a asi 8,5 miliardy ako ekonomická pomoc.



Blinken navštívil ukrajinskú metropolu 25. apríla spolu s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom.