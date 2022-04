Blinken: Udalosti v ukrajinskej Buči boli súčasťou ruského zámeru

Na snímke desiatky tiel čakajú na pochovanie na cintoríne v dedine Buča na predmestí Kyjeva v utorok 5. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Washington 5. apríla (TASR) - Vraždenie ukrajinských civilistov v meste Buča bolo súčasťou cielenej ruskej kampane zameranej na. V utorok to pred odchodom do Bruselu na stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín NATO a skupiny G7 uviedol americký minister Antony Blinken. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.Blinken povedal, že ruskí vojaci za sebou na Ukrajine zanechávajú skazu.uviedol Blinken. Správy o týchto udalostiach sú podľa neho viac než dôveryhodné.Šéf americkej diplomacie dodal, že správy z mesta Buča, kde podľa ukrajinských orgánov našli po odchode ruských vojakov telá stoviek zabitých civilistov, posilňujú odhodlanie v krajinách po celom svete, aby tí, ktorí tieto činy spáchali a nariadili, niesli za ne zodpovednosť.Blinken informoval, že Spojené štáty pomáhajú ukrajinskej generálnej prokuratúre a Rade OSN pre ľudské práva so zbieraním dôkazov. Podľa neho je kľúčové naďalej podporovať Ukrajinu a stupňovať tlak na Rusko, aby skončilo s vojenskou agresiou na Ukrajine.