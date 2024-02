Blinken ukončil svoju piatu cestu po Blízkom východe

Tel Aviv 8. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok ukončil svoje piate krízové turné po Blízkom východe. Na jeho konci v Tel Avive vyhlásil, že stále je možné dosiahnuť dohodu o prepustení rukojemníkov a zastavení bojov v Pásme Gazy. TASR informuje podľa správy stanice CNN.



Blinken tvrdí, že odpoveď palestínskeho militantného hnutia Hamas na novú rámcovú dohodu o prímerí s Izraelom vytvára priestor na pozitívny výsledok, i keď obsahuje niekoľko bodov, ktoré podľa neho nebudú akceptované.



"Budeme na tom neúnavne pracovať, až kým to nedotiahneme do konca," povedal Blinken.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po stredajšom stretnutí s Blinkenom odmietol požiadavky Hamasu a uviedol, že Izrael bude pokračovať v ofenzíve. Izraelské jednotky podľa neho dostali rozkaz pripraviť sa na operáciu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.



Blinken sa v stredu stretol aj s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a naliehal na neho, aby podnikol kroky na "reformu a revitalizáciu" Palestínskej samosprávy.



Blinken počas svojej cesty po Blízkom východe, ktorá bola piatou od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom, absolvoval rokovania aj v Saudskej Arábii, Katare a Egypte. S predstaviteľmi týchto krajín rokoval o regionálnej koordinácii v súvislosti s ukončením vojny v palestínskom Pásme Gazy či o dôležitosti riešenia humanitárnych potrieb v tejto enkláve.



Americký minister zahraničných vecí predstavil aj sériu princípov, ktoré by sa mali uplatňovať v Gaze po skončení vojny. Podľa nich Pásmo Gazy nesmie byť opätovne obsadené izraelskými jednotkami a nesmie dôjsť ani k zmenšeniu jeho územia. Izraelský premiér mnohé z kľúčových zásad v stredu po stretnutí s Blinkenom odmietol.



Vo štvrtok sa Blinken v Tel Avive stretol s členmi vojnového kabinetu izraelského premiéra Bennym Gancom a Gadim Eizenkotom a taktiež s rodinami rukojemníkov.