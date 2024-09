Blinken ukončil cestu zameranú na podporu Ukrajiny v Poľsku

Varšava 12. septembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski sa stretol vo štvrtok vo Varšave so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom. Ministri rokovali o bilaterálnych vzťahoch, ako aj o pomoci pre Ukrajinu, oznámilo americké veľvyslanectvo vo Varšave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Rokovali o spoločnom záväzku voči demokratickým hodnotám a o posilňovaní pomoci pre Ukrajinu vo svetle nevyprovokovanej ruskej agresie," uviedlo veľvyslanectvo. Dodalo, že ministri hovorili aj o spoločných snahách týkajúcich sa boja proti "škodlivému ruskému vplyvu" a provokatívnemu konaniu Moskvy.



Blinken ukončil v Poľsku svoju cestu po niekoľkých európskych krajinách, ktorá bola zameraná na pomoc pre Ukrajinu. V rámci tejto cesty navštívil začiatkom týždňa Britániu a v stredu so svojím britským rezortným kolegom Davidom Lammym zavítal na Ukrajinu.



Blinken si počas svojej cesty vypočul od ukrajinských predstaviteľov opakované žiadosti o povolenie používať západne zbrane dlhého dosahu pri útokoch na územie Ruska.



Sikorski vo štvrtok na Blinkena taktiež apeloval, aby Spojené štáty uvoľnili obmedzenia na používanie zbraní s dlhým dosahom. Podľa šéfa poľskej diplomacie by Ukrajinci mali dostať toto povolenie, pretože Rusko "pácha vojnové zločiny a útočí na civilné ciele". "Verím, že Ukrajina má právo používať západné zbrane, aby zabránila vojnovým zločinom," povedal Sikorski.



Blinken sa vo Varšave vo štvrtok stretol aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a premiérom Donaldom Tuskom, ktorý majú podobne proukrajinský postoj ako Sikorski.



Šéf americkej diplomacie v stredu v Kyjeve sľúbil, že Spojené štáty a ich spojenci sa budú zaoberať žiadosťou Ukrajiny o povolenie používať zbrane dodávané Západom pri útokoch hlboko na územie Ruska. Zároveň uviedol, že americký prezident Joe Biden bude o tejto záležitosti v piatok rokovať vo Washingtone s britským premiérom Keirom Starmerom.



Biden už skôr Ukrajine povolil používať americké rakety pri cezhraničných útokoch v rámci sebaobrany, ale do značnej miery obmedzil vzdialenosť, do ktorej ich môžu ukrajinské sily odpaľovať.