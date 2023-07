Blinken: Ukrajina dobyla od Ruska naspäť polovicu okupovaného územia

Kyjev 24. júla (TASR) - Ukrajina dobyla naspäť približne 50 percent svojho územia, ktoré Rusko okupovalo počas invázie od februára 2022. Protiofenzíva Kyjeva bude trvať ešte niekoľko mesiacov, vyhlásil v nedeľu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pre spravodajskú televíziu CNN. Informovali o tom aj portály britských médií Sky News či The Guardian.



Blinken upozornil, že Ukrajinu čaká "veľmi ťažký boj" pri dobýjaní ďalšieho svojho územia.



Minister pre CNN povedal: "Toto sú relatívne prvé dni protiofenzívy. Je to ťažké... Neskončí sa to nasledujúci týždeň, ani o dva týždne. Stále počítame, myslím, s niekoľkými mesiacmi."



Šéfovi americkej diplomacie položili aj otázku, či Ukrajina dostane vyspelé stíhačky F-16. Odpovedal, že verí, že áno.



Dôležité bude podľa neho zabezpečiť, aby boli Ukrajinci aj správne vycvičení, keď tieto stíhačky dostanú, a boli schopní sa starať o údržbu týchto lietadiel a používali ich múdrym spôsobom.