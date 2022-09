Blinken: Ukrajina dosahuje v boji proti ruským silám postup

Kyjev/Ramstein 8. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý vo štvrtok navštívil Kyjev, vyhlásil, že ukrajinské jednotky dosahujú v boji proti ruským silám "jasný a skutočný" postup. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken novinárom povedal, že "je to ešte veľmi skoro, ale vidíme jasný a skutočný pokrok", a to najmä v oblasti okolo Chersonu, avšak vývoj je badať aj v Donbase na východe Ukrajiny.



Šéf diplomacie USA, ktorý absolvoval dvojhodinové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedal, že vidí "skutočnú efektívnosť" čo sa týka ukrajinskej protiofenzívy.



Blinken povedal, že je hrdý na to, že podpora USA, ako aj mnohých ďalších krajín pomáha Ukrajincom v úsilí o oslobodenie ich územia obsadeného Ruskom.



Zelenskyj vo videu, ktoré zverejnila jeho kancelária, uviedol, že Blinkenova návšteva v Kyjeve je pre Ukrajinu dôležitým signálom v čase, keď spustila protiofenzívu na juhu a východe krajiny, píše agentúra Reuters. Ako dodal, pre Ukrajinu to značí záruku, že dokáže znova získať svoje územia okupované Ruskom.



Predseda zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Mark Milley vo štvrtok na leteckej základni Ramstein v Nemecku vyhlásil, že Moskve sa nepodarilo dosiahnuť jej strategické vojenské ciele na Ukrajine. Ruské sily podľa jeho slov zaznamenávajú iba "menšie taktické úspechy v rôznych častiach východnej Ukrajiny", cituje ho agentúra DPA.



To, že Rusko zatiaľ zlyháva v napĺňaní svojich zámerov súvisí podľa Milleyho aj s odvahou ukrajinskej armády a obyvateľov Ukrajiny a tiež s podporou Ukrajiny zo strany jej spojencov.



Milley poukázal na "skutočné a merateľné zisky" s tým, že Ukrajinci podľa neho zasiahli s americkými raketovými systémami HIMARS vyše 400 cieľov so "zničujúcim účinkom". Okrem toho uviedol, že Moskva má veľké ťažkosti pri zásobovaní svojich síl a nahrádzaní strát na bojisku.



Vo štvrtok sa na základni Ramstein konalo piate stretnutie Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny vo formáte ministrov obrany. Témami stretnutia boli situácia na bojisku či materiálne a výcvikové potreby ukrajinskej armády. Predstavitelia rezortov obrany však hovorili aj o posilnení spoločných kapacít obranného priemyslu v záujme podpory obranného úsilia Ukrajiny.