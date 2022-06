Blinken:Ukrajina sľúbila, že našimi raketami nezaútočí na ruské územie

Washington 1. júna (TASR) - Ukrajina dala Spojeným štátom záruku, že nové americké raketové systémy nepoužije na útoky na ciele na území Ruska. V stredu to oznámil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na tlačovej konferencii so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Washington v utorok oznámil, že Ukrajine dodá moderné raketové systémy, vrátane salvových raketometov HIMARS, ktoré dokážu súčasne vypáliť viacero navádzaných rakiet.



"Ukrajinci nám dali záruky, že tieto systémy nepoužijú proti cieľom na ruskom území," uviedol Blinken. Podľa neho existuje medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi, ako aj ďalšími spojencami, silné puto dôvery.



USA sa domnievajú, že vojna na Ukrajine bude trvať niekoľko mesiacov, pokračoval Blinken. Tento konflikt by sa mohol skončiť „aj hneď zajtra, ak by sa Rusko rozhodlo ukončiť svoju agresiu“, no v súčasnosti tomu nič nenasvedčuje.



"Chceme si byť istí, že Ukrajina má v rukách to, čo potrebuje na svoju obranu, a chceme sa uistiť, že Rusko cíti silný tlak z čo najväčšieho počtu krajín, aby ukončilo svoju agresiu," povedal americký minister zahraničných vecí.



Kremeľ tvrdí, že USA dodávkami ťažkých zbraní Ukrajine úmyselne zvyšujú napätie s Ruskom. Blinken takéto obvinenia odmieta. "Je to Rusko, ktoré útočí na Ukrajinu, nie naopak," zdôraznil šéf americkej diplomacie.