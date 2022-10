Blinken: Čína sa chce zmocniť Taiwanu rýchlejšie, než sa očakávalo

San Francisco 18. októbra (TASR) - Čína sa chce zmocniť Taiwanu oveľa rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. V pondelok to uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, podľa ktorého vedie čínsky prezident Si Ťin-pching svoju krajinu agresívnejším smerom. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Videli sme, ako sa v uplynulých rokoch pod vedením Si Ťin-pchinga javila Čína veľmi odlišne (než teraz)," povedal Blinken v debate s bývalou šéfkou amerického rezortu diplomacie Condoleezzou Riceovou na pôde americkej Stanfordovej univerzity. "Doma je represívnejšia; v zahraničí je agresívnejšia. A v mnohých prípadoch to predstavuje výzvu pre naše vlastné záujmy, ako aj pre naše vlastné hodnoty," dodal.



Americký minister zahraničných vecí obvinil Si Ťin-pchinga z "vytvárania obrovského napätia" zmenou prístupu k Taiwanu, nad ktorým čínska komunistická strana nikdy nemala plnú administratívnu moc, no považuje ho za súčasť svojho územia. Čína podľa Blinkenových slov urobila "zásadné rozhodnutie, že súčasný stav (týkajúci sa Taiwanu) už nie je prijateľný". Šéf amerického Štátneho departmentu dodal, že Peking je "odhodlaný pokračovať v snahe o zjednotenie v oveľa rýchlejšie".



V nedeľu sa v Pekingu začal zjazd Komunistickej strany Číny, na ktorom by jeho 2300 delegátov malo potvrdiť Si Ťin-pchinga vo funkcii generálneho tajomníka strany na tretie päťročné funkčné obdobie. V takom prípade je podľa agentúry AP takmer isté, že na marcovom výročnom zasadnutí Čínskeho národného ľudového zhromaždenia (parlamentu) bude zvolený aj za prezidenta.



Si Ťin-pching vo svojom nedeľnom príhovore na zjazde komunistickej strany povedal, že "kolesá dejín sa valia smerom k znovuzjednoteniu Číny" a na dosiahnutie tohto cieľa si vyhradil možnosť prijať všetky potrebné opatrenia.



Peking nedávno upozornil, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčil ani možnosť vojenského zásahu.



Spojené štáty oficiálne uznávajú tzv. politiku jednej Číny, ale sú rozhodne proti akýmkoľvek snahám Čínskej ľudovej republiky o násilné ovládnutie Taiwanu.