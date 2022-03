Blinken: USA a Izrael chcú zaistiť, že Irán nezíska jadrové zbrane

Jeruzalem 27. marca (TASR) – Spojené štáty a Izrael spája odhodlanie zaistiť, že Irán nezíska jadrové zbrane. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken to uviedol v nedeľu počas rokovaní v Jeruzaleme, kde predstavitelia oboch krajín priznali, že sa v otázke rokovaní s Teheránom nezhodujú. Informovala o tom agentúra AFP.



Blinken sa vyjadril na tlačovej konferencii so šéfom izraelskej diplomacie Jairom Lapidom. Ten novinárom povedal, že Izrael nesúhlasí s Washingtonom, pokiaľ ide o možné oživenie tzv. jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom z roku 2015.



Blinken uviedol, že podľa vlády USA je návrat k úplnému dodržiavaniu jadrovej dohody najlepším spôsobom, ako dostať iránsky nukleárny program znova do obmedzeného režimu, ktorý Teherán ukončil po tom, ako od dohovoru za svojej predošlej vlády odstúpili Spojené štáty.



Izraelská vláda sa dôrazne vyslovuje proti obnoveniu dohody z roku 2015, pretože podľa nej nie je dostatočná na zastavenie iránskej hrozby.



Blinken však zdôraznil, že v najdôležitejšom prvku jadrovej dohody sa Izrael a USA zhodujú – obe krajiny sú podľa neho odhodlané postarať sa o tom, že Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň.



Lapid doplnil, že Izrael napriek rozporom s Washingtonom vedie so svojím najdôležitejším spojencom "otvorený a úprimný dialóg" o iránskej nukleárnej otázke.



"Izrael urobí všetko, čo považujeme za potrebné na zastavenie iránskeho jadrového programu. Všetko. Z nášho pohľadu nie je iránska hrozba teoretická. Iránci chcú zničiť Izrael. Neuspejú. Nedovolíme im to," vyhlásil Lapid.