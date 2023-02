Blinken: USA a NATO držia spolu v podpore Ukrajiny

Washington 9. februára (TASR) - Spojené štáty a NATO sú zjednotené v podpore pre Ukrajinu, ktorá sa bráni voči ruskej vojne. Uviedol to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu po rokovaní so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe Blinkenovho vyjadrenia na sociálnej sieti.



Šéf diplomacie USA na spoločnej tlačovej konferencii so Stoltenbergom označil "Putinovu vojnu" na Ukrajine za "strategické zlyhanie". "Nepodarilo sa mu zvrhnúť demokraticky zvolenú vládu Ukrajiny. Nepodarilo sa mu začleniť Ukrajinu to Ruska či zlomiť vôľu jej obyvateľov," povedal Blinken a dodal, že ruský prezident Vladimir Putin prehral bitky o ukrajinské mestá Charkov a Cherson a jeho armáda zažíva ohromujúce porážky na bojisku.



Putinovi sa podľa Blinkena tiež nepodarilo oslabiť Severoatlantickú alianciu. "NATO je silnejšie a viac zjednotené než kedykoľvek predtým," uviedol minister. Záznam z tlačovej konferencie v stredu zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke.



Putin podľa Blinkena práve teraz nejaví skutočný záujem o diplomaciu. Pripomenul vyjadrenia ruského prezidenta z januára tohto roka o možnom otvorenom "serióznom dialógu" s Kyjevom, ak Ukrajina uzná okupáciu vlastných území Ruskom. So Stoltenebrgom sa tiež počas rokovaní usilovali zaistiť, že Ukrajina má k dispozícii pomoc potrebnú na obranu svojho územia proti Ruskej agresii.



Spojené štáty v piatok 3. februára oznámili novú zásielku zbraní a munície pre Ukrajinu v hodnote 2,2 miliardy dolárov. Tá zahŕňa ďalšie strely pre salvové raketomety HIMARS, ďalšie systémy protivzdušnej obrany a obrnené vozidlá.