Blinken: USA budú upevňovať vzťahy s ázijskými krajinami

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken (vpravo) počas privítania na medzinárodnom letisku v Jakarte 13. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Jakarta 14. decembra (TASR) - Spojené štáty rozšíria svoje vojenské a ekonomické vzťahy s partnerskými krajinami v indo-pacifickom regióne, ktorý je čoraz viac znepokojenýČíny. V utorok to počas návštevy Indonézie vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorého citovali agentúry AP a Reuters.Blinken uviedol, že americká vláda je odhodlaná udržať v regióne mier a prosperitu, pričom tak plánuje urobiť prostredníctvom posilnenia spojenectva s ázijskými krajinami, vytvorením nových vzťahov a udržanímamerickej armády.uviedol Blinken.Podľa šéfa americkej diplomacie plánujú Spojené štáty posilniť svoje väzby so zmluvnými spojencami, akými sú Japonsko, Južná Kórea, Thajsko a Filipíny. Okrem toho chce Washington posilniť obranu a schopnosti spravodajských služieb spolu s partnermi v regióne a vypracovať si silnejšie partnerstvo so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorého mnohé členské krajiny sa cítia byť ohrozené Čínou.Spojené štáty budú podľa Blinkena spolu so spojencami a niektorými krajinami, ktoré si robia nároky v Juhočínskom mori, potláčať akékoľvek nelegálne konanie.Čína si totiž nárokuje na takmer celé Juhočínske more. Jej záujmy sa však v tejto oblasti prekrývajú s nárokmi iných krajín okolo tohto mora. Okrem toho medzinárodný súd tiež rozhodol, že nároky Číny na Juhočínske more nemajú žiaden právny základ.Šéf americkej diplomacie vo svojom príhovore zdôraznil, že USA sa nesnažia prinútiť ázijské krajiny, aby si vybrali medzi Washingtonom a Pekingom, ani o vyvolanie konfliktu s Čínou. Upozornil však na sťažnosti ázijských krajín týkajúce saBlinken okrem toho uviedol, že Washington je odhodlaný vytvoriť tlak na vojenskú juntu v Mjanmarsku, aby ukončila násilie, prepustila väzňov a krajina sa vrátila k demokracii.Indonézia je prvou krajinou, ktorú Blinken navštívil v rámci svojej cesty po krajinách juhovýchodnej Ázie. Jeho cesta potrvá týždeň a okrem Indonézie plánuje navštíviť ešte Malajziu a Thajsko.