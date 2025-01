Blinken: USA dodali zbrane Ukrajine už pred začiatkom ruskej invázie

Washington 4. januára (TASR) - USA začali dodávať zbrane na Ukrajinu už pred začiatkom ruskej invázie vo februári 2022. Spojené štáty predpovedali, že ku konfliktu dôjde a "potichu" dodali Ukrajine množstvo zbraní, aby bola schopná brániť sa proti ruskej invázii. V rozhovore pre denník New York Times zverejnenom v sobotu to uviedol odchádzajúci americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR.



"Keďže sme to (inváziu Ruska na Ukrajinu) predvídali, podarilo sa nám zabezpečiť, aby sme boli pripravení nielen my, spojenci a partneri, ale aj Ukrajina," uviedol Blinken.



"V septembri a následne v decembri (2021) sme v tichosti dodali Ukrajine množstvo zbraní, aby sme sa uistili, že má v rukách to, čo potrebuje na svoju obranu," povedal Blinken, pričom vyzdvihol najmä dodávky ručných protilietadlových systémov Stinger a ručných protitankových zbraní Jevelin. Tieto zbrane podľa Blinkena "pomohli zabrániť Rusku obsadiť Kyjev, prevalcovať krajinu, vymazať ju z mapy" a umožnili "zatlačiť Rusov späť."



Ukrajine sa v prvých týždňoch celoplošnej invázie podarilo odraziť ruský útok na Kyjev. Z okolia hlavného mesta sa následne ruské sily v apríli 2022 stiahli a sústrediť sa začali najmä na ciele na východe a juhu Ukrajiny. V nasledujúcich mesiacoch začalo na Ukrajinu taktiež prúdiť viac vojenskej pomoci zo Západu.



Blinken sa v rozhovore taktiež dotkol hrozby priameho vojenského stretu medzi Západom a Ruskom. "Nastali rôzne momenty, keď sme mali skutočné obavy z krokov, ktoré by mohlo Rusko podniknúť vrátane použitia jadrových zbraní," vyhlásil. "Myslím si však, že počas celého obdobia sme boli schopní postupovať tak, aby sme sa vyhli priamemu konfliktu s Ruskom.”



Šéf americkej diplomacie však poznamenal, že Moskva vykonáva rôzne "nekalé aktivity" v Európe a inde vo svete. Spomenul najmä hybridné útoky, kybernetické útoky, sabotáže alebo atentáty. "Pokiaľ však ide o priamy konflikt, nemyslím si, že sme boli blízko," uviedol.