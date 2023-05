Blinken: USA podporujú mierový proces medzi Arménskom a Azerbajdžanom

Washington 1. mája (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken prisľúbil lídrom Arménska a Azerbajdžanu podporu USA pre mierový proces. V telefonátoch s nimi cez víkend tiež vyzval na otvorenie cesty vedúcej na sporné územie. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Arménsko a Azerbajdžan sa už niekoľko desaťročí sporia o Náhorný Karabach, ktorý je formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Obe krajiny viedli o tento región dve vojny, ktoré si vyžiadali desaťtisíce obetí.



Napätie medzi oboma krajinami opäť vzrástlo po tom, ako Azerbajdžan zriadil kontrolné stanovište v Lačinskom koridore, ktorý je jedinou pozemnou cestou spájajúcou Náhorný Karabach s Arménskom. Arménsko to odsúdilo ako porušenie najnovšieho prímeria.



Blinken v nedeľu azerbajdžanskému prezidentovi Ilhamovi Alijevovi povedal o obavách Spojených štátov, že stanovište v Lačinskom koridore narúša snahy o budovanie dôvery v mierový proces.



Minister zdôraznil, že je dôležité "čo najskôr znovu otvoriť Lačinský koridor pre komerčné a súkromné vozidlá". Vyjadril tiež presvedčenie, že mier je možné dosiahnuť, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA.



Deň predtým Blinken telefonoval s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom. Aj s ním hovoril o dôležitosti mierových rozhovorov, prisľúbil mu pokračujúcu podporu USA a "zopakoval, že priamy dialóg a diplomacia sú jedinou cestou k trvalému" riešeniu.



Po poslednom vypuknutí bojov v roku 2020 sprostredkovala medzi Jerevanom a Baku prímerie Moskva, ktorá do Lačinského koridoru umiestnila "mierové" jednotky.



V situácii, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine a nechce zhoršovať svoje vzťahy s kľúčovým spojencom Azerbajdžanu Tureckom, sa o zmiernenie napätia medzi Arménskom a Azerbajdžanom snažia USA a Európska únia, dodáva AFP.