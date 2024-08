Blinken: USA považujú za víťaza volieb vo Venezuele Gonzáleza Urrutiu

Washington 2. augusta (TASR) - Existujú presvedčivé dôkazy, že v sporných prezidentských voľbách vo Venezuele zvíťazil opozičný kandidát Edmundo González Urrutia. Vyhlásil to vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na presvedčivé dôkazy je Spojeným štátom a predovšetkým venezuelskému ľudu jasné, že Edmundo González Urrutia získal 28. júla vo venezuelských prezidentských voľbách najviac hlasov," uviedol Blinken vo vyhlásení.



Venezuelská Národná volebná rada (CNE) v pondelok oznámila, že Maduro získal vo voľbách 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát González Urrutia podľa nej skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. CNE však nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by jej tvrdenie potvrdili.



Opozícia tvrdí, že právoplatným víťazom volieb je jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Madura porazil s veľkým rozdielom hlasov ako to aj naznačovali predvolebné prieskumy verejnej mienky.



Spojené štáty, EÚ, Brazília, Kolumbia a Mexiko vyzvali Venezuelu, aby zverejnila podrobné výsledky volieb.



"Vyhlásenie výsledkov Madurom kontrolovanej Národnej volebnej rady bolo hlboko chybné a viedlo k oznámeným výsledkom, ktoré nereprezentujú vôľu venezuelského ľudu," skonštatoval Blinken.



Šéf americkej diplomacie dodal, že "neschopnosť CNE zverejniť oficiálne výsledky na úrovni okrskov, ako aj nezrovnalosti počas celého procesu, zbavili oznámený výsledok akejkoľvek dôveryhodnosti".



Blinken uviedol, že údaje, ktoré zverejnila opozícia vedená Maríou Corinou Machadovou ukázali, že González Urrutia zvíťazil s "neprekonateľným náskokom".



Machadová v článku zverejnenom vo štvrtok v denníku Wall Street Journal napísala, že sa ukrýva a "bojí sa o svoj život" po tom, ako Maduro jej a Gonzálezovi Urrutiovi pohrozil zatknutím.



Madurove kroky sú podľa Blinkena "nedemokratickým pokusom potlačiť politickú participáciu a udržať si moc". "Bezpečnosť a ochrana lídrov a členov demokratickej opozície musí byť chránená," dodal. Zároveň vyzval venezuelské úrady na prepustenie zadržaných demonštrantov.



Machadová vo štvrtok zverejnila na sociálnej sieti videoodkaz, v ktorom vyzvala obyvateľov Venezuely, aby v sobotu vyšli do ulíc. "Svet uvidí silu a odhodlanie spoločnosti, ktorá je odhodlaná žiť v slobode," povedala.