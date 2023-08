Blinken: USA pozastavujú niektoré programy pomoci pre Niger

Washington 5. augusta (TASR) - Spojené štáty americké pozastavujú niektoré programy pomoci nigerskej vláde, americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken uviedol v piatok, viac ako týždeň po zvrhnutí prezidenta Mohameda Bazouma. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Vláda USA pozastavuje určité programy zahraničnej pomoci v prospech nigerskej vlády," vyhlásil šéf diplomacie USA.



Dodal však, že "život zachraňujúca humanitárna a potravinová pomoc bude pokračovať".



Bazouma zvrhla junta počas minulotýždňového prevratu. Prezident vo štvrtok varoval, že ak puč uspeje, bude to mať devastačné následky pre Niger, africký región i celý svet. V prvom rozsiahlom vyhlásení od zadržania, zverejnenom v denníku The Washington Post, vyzval USA a medzinárodnú komunitu, aby pomohli v Nigeri nastoliť ústavný poriadok.



Niger zohráva kľúčovú úlohu v stratégii Západu pre boj s džihádistami, ktorí útokmi sužujú africký regióne Sahel od roku 2012. Francúzsko má preto v Nigeri približne 1500 vojakov a Spojené štáty asi 1000.



Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) na Niger uvalilo ekonomické aj obchodné sankcie. V nedeľu dalo junte týždňovú lehotu, aby vrátila moc demokraticky zvolenému prezidentovi Mohamedovi Bazoumovi, inak riskuje vojenskú intervenciu.



V Saheli v posledných rokoch narástol vplyv Ruska, ktoré varovalo, že vojenská intervencia krízu nevyrieši. Burkina Faso a Mali, kde po prevratoch tiež vládnu vojenské junty, varovali, že vojenská intervencia v Nigeri by sa rovnala "vyhláseniu vojny".