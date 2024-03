Blinken: USA predložili BR OSN rezolúciu o okamžitom prímerí v Gaze

Rijád 21. marca (TASR) - Spojené štáty predložili Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) návrh rezolúcie, v ktorom vyzývajú na "okamžité prímerie spojené s prepustením rukojemníkov" v Pásme Gazy. Uviedol to v stredu večer americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Washington dúfa, že rezolúciu podporia ostatné krajiny, povedal šéf americkej diplomacie v rozhovore pre saudskoarabské médiá. "Myslím, že by to vyslalo silné posolstvo, silný signál," dodal.



Spojené štáty sú hlavný spojenec Izraela a od vypuknutia vojny v Pásme Gazy vlani v októbri viackrát vetovali rezolúciu BR OSN vyzývajúcu na okamžité prímerie v palestínskej enkláve, pripomína AFP.



"Samozrejme, že stojíme za Izraelom a jeho právom na sebaobranu... ale zároveň je nevyhnutné, aby sme sa zamerali na civilistov, ktorí sú v ohrození a strašne trpia, aby sme im dali prioritu, poskytli im humanitárnu pomoc," uviedol Blinken.



Americký minister zahraničných vecí začal v stredu cestu po Blízkom východe rozhovormi v Saudskej Arábii v nádeji, že sa mu podarí zabezpečiť prímerie vo vojne v Pásme Gazy. Ide o jeho šiestu návštevu na Blízkom východe od útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, po ktorom izraelská armáda spustila vojenskú operáciu v Gaze.