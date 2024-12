Blinken: USA sa usilujú zastaviť obnovu IS a roztrieštenie Sýrie

Washington 9. decembra (TASR) - Spojené štáty sú odhodlané zabrániť organizácii Islamský štát (IS) v obnovení bezpečnostného útočiska v Sýrii, ako aj v rozdrobení krajiny, povedal v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"ISIS sa bude usilovať využiť toto obdobie na obnovenie svojich kapacít a vytvorenie bezpečných útočísk. Ako dokazujú naše presné údery počas víkendu, sme odhodlaní nedovoliť to," vyhlásil šéf americkej diplomacie. Centrálne velenie ozbrojených síl USA v nedeľu uviedlo, že uskutočnilo letecké útoky na ciele IS v strednej Sýrii, píše Reuters.



Blinken tiež vyhlásil, že USA majú v Sýrii viacero záujmov vrátane jej udržania. "Máme jasný záujem urobiť všetko čo je v našich silách, aby sme zabránili rozdrobeniu Sýrie, masovej migrácii zo Sýrie, a samozrejme, šíreniu terorizmu a extrémizmu," dodal.



USA majú podľa Blinkena "jasný záujem na tom, aby sa akékoľvek zbrane hromadného ničenia alebo ich súčasti, ktoré zostali v Sýrii, nedostali do nesprávnych rúk".



Blinken tiež vyhlásil, že sýrsky ľud musí rozhodnúť o svojej budúcnosti a povedal, že tvrdenia povstaleckých lídrov o budovaní inkluzívnej vlády sú vítané, ale skutočným ukazovateľom budú ich kroky, píše Reuters.



Sýrski povstalci sa v nedeľu zmocnili Damasku a zvrhli prezidenta Bašára Asada. Koniec jeho vlády prišiel po 13 rokoch občianskej vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 500.000 obetí.



"Koniec tohto režimu je porážkou pre všetkých, ktorí umožnili jeho barbarstvá a korupciu, najmä pre Irán, Hizballáh a Rusko. Tento moment predstavuje historickú príležitosť, ale taktiež so sebou nesie aj značné riziká," povedal Blinken.



Islamský štát v roku 2014 obsadil rozsiahle územia Sýrie a Iraku a vytvoril islamský kalifát. Koalícia vedená USA ho v roku 2019 zvrhla. Blinken dodal, že Spojené štáty budú naďalej chrániť svoj personál pred akýmikoľvek hrozbami.