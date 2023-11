Blinken: USA sa razantne snažia o zvýšenie pomoci civilistom v Gaze

Ankara 6. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok v Turecku povedal, že Spojené štáty sa "veľmi razantne" snažia o podstatné zvýšenie humanitárnej pomoci pre civilistov v pásme Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Ako som už povedal, veľmi razantne pracujeme na tom, aby sa do Gazy dostalo viac humanitárnej pomoci, a máme na to veľmi konkrétne spôsoby," povedal Blinken v Ankare po stretnutí s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom. "Myslím, že v nadchádzajúcich dňoch uvidíme, ako sa môže pomoc značne zväčšiť," dodal bez ďalších podrobností pred odletom do Japonska.



Opätovne uviedol, že v tomto smere by mohla pomôcť "humanitárna prestávka" v bojoch. USA vnímajú a zdieľajú hlboké znepokojenie, aké v Turecku vyvolávajú civilné obete v Gaze. "Zapájame Izraelčanov do krokov, ktoré môžu podniknúť, aby minimalizovali civilné obete," dodal.



Blinken do Turecka pricestoval po návšteve blízkovýchodných krajín. Od piatka bol v Izraeli, Jordánsku aj na Západnom brehu, kde v nedeľu rokoval s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Navštívil aj Cyprus a neočakávane aj Irak. Vo všetkých arabských krajinách si vypočul výzvy na dosiahnutie okamžitého prímeria v Gaze, pripomína AFP.



Aj turecký minister Fidan údajne naliehal, aby Blinken podporil "okamžité" prímerie v Gaze, povedal AFP zdroj z prostredia tureckej diplomacie. Dodal, že dvojica sa zhodla "na potrebe zabrániť ubližovaniu civilistom v Gaze".



Podľa novinára televízie al-Džazíra sa Blinken snažil priviesť Turecko k vyššiemu tlaku na palestínske militantné hnutie Hamas a donútilo ho k prepusteniu zajatcov. Ankara má však v tejto veci jasný názor, pričom tvrdí, že takéto prepustenie by malo byť vzájomné, v zmysle, že ak Hamas prepustí zajatcov, Izrael má prepustiť väznených Palestínčanov.