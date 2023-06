Blinken: USA so znepokojením monitorujú aktivity Číny na Kube

Londýn 20. júna (TASR) - Spojené štáty budú veľmi pozorne a so znepokojením sledovať vojenské aktivity Číny na Kube, uviedol v utorok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním na nemenovaných bývalých i súčasných amerických predstaviteľov nedávno napísal, že Peking a Havana rokujú o zriadení spoločného vojenského výcvikového centra na Kube. Jej dôsledkom by mohlo byť rozmiestnenie čínskych vojakov len zhruba 160 kilometrov od pobrežia Floridy.



Blinken na tlačovej konferencii v Londýne uviedol, že počas svojej nedávnej návštevy Pekingu (18. - 19. júna) dal svojim čínskym kolegom jasne najavo, že Washington by mal v prípade špionážnych či vojenských aktivít Číny na Kube vážne obavy.



"Je to niečo, čo budeme veľmi, veľmi pozorne monitorovať, máme v tom úplne jasno. Budeme chrániť svoju vlasť a záujmy," dodal americký minister zahraničných vecí.



Rokovania medzi Čínou a Kubou o zriadení výcvikového zariadenia sú v pokročilej fáze, no k dohode zatiaľ nedošlo, informoval WSJ. Dodal, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena kontaktovala predstaviteľov Kuby v snahe o zmarenie dohody.



Nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy nedávno pre agentúru AP povedal, že Čína prevádzkuje na Kube špionážnu základňu prinajmenšom od roku 2019. Peking tieto obvinenia poprel.