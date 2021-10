Blinken: USA spravia všetko pre to, aby pomohli oslobodiť misionárov

Washington/Port-au-Prince 20. októbra (TASR) - Spojené štáty spravia všetko, čo je v ich silách, aby oslobodili 17 misionárov vrátane piatich detí, ktorých cez víkend na Haiti uniesol zločinecký gang. V utorok to uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorého cituje agentúra AFP.



"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli vyriešiť túto situáciu," povedal Blinken na tlačovej konferencii počas svojej pracovnej návštevy Ekvádoru. Dodal, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa na túto situáciu "sústredí".



Blinken pripomenul, že jeho rezort je v pravidelnom kontakte s haitskou vládou aj Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI). Šestnásť Američanov a jedného Kanaďana uniesol gang 400 Mawozo, ktorý požaduje výkupné milión dolárov za osobu.



"Bohužiaľ, táto situácia je príznakom oveľa väčšieho problému - bezpečnostnej situácia, ktorá je jednoducho neudržateľná," dodal Blinken.



"Takto to nemôže pokračovať. (Bezpečnostná situácia) určite neprispieva k vytvoreniu prostredia, v ktorom je možné urobiť pokrok pre dobro obyvateľstva Haiti," uviedol šéf americkej diplomacie.



Unesení misionári pracujú pre kresťanské zoskupenie Christian Aid Ministries so sídlom v USA. To vo vyhlásení uviedlo, že misionárov uniesli cestou zo sirotinca nachádzajúceho sa medzi hlavným mestom Haiti a hranicou s Dominikánskou republikou. Organizácia Christian Aid Ministries v nedeľu spresnila, že medzi unesenými misionármi je sedem žien, päť mužov a päť detí, vek ktorých neuviedla.



Najchudobnejší štát západnej pologule opäť zápasí s rastúcim počtom únosov po tom, čo haitského prezidenta Jovenela Moisea v júli zastrelili v jeho súkromnej rezidencii. K zhoršeniu situácie prispelo aj zemetrasenie, ktoré v auguste pripravilo o život viac než 2200 ľudí. Zločinecké gangy navyše ovládajú veľké časti haitského hlavného mesta Port-au-Prince, pripomína AFP.