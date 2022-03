Blinken: USA vyšlú do Litvy 400 vojakov

Vilnius 7. marca (TASR) - Spojené štáty vyšlú v najbližších dňoch do Litvy ďalších 400 vojakov. Oznámil to v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na tlačovej konferencii vo Vilniuse. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



USA od ruského útoku na Ukrajinu vyslali do Európy zatiaľ približne 7000 vojakov. V Litve majú v tejto chvíli podľa odhadov pozorovateľov približne 500 vojakov. Do pobaltských krajín USA zároveň vysielajú stíhačky F-35.



Blinken uistil pobaltské štáty, že USA sa držia článku 5 Severoatlantickej zmluvy, podľa ktorého je útok na jedného člena Aliancie útokom na všetkých. "Tento záväzok je pre Spojené štáty posvätný," vyhlásil Blinken.



Litovský prezident Gintanas Nauseda a minister zahraničných vecí Garbrielius Landsbergis vyzvali na posilnenie východného krídla NATO a zdôraznili nevyhnutnosť podpory Ukrajine v jej obrane proti ruskej agresii.



"Nesmieme dovoliť, aby sa z ukrajinských miest stala ďalšia Srebrenica, Groznyj alebo Aleppo. Pomoc Ukrajine musí pokračovať," upozornil Landsbergis.