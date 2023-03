Blinken: Uzbekistan by mal pri reformách brať ohľad na ľudské práva

Taškent 1. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu vyzval predstaviteľov Uzbekistanu, aby pri vytváraní nových reforiem mali na zreteli aj dodržiavanie ľudských práv. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Blinken v rámci svojej cesty do strednej Ázie navštívil v utorok Kazachstan, kde sa k nemu pripojili lídri všetkých piatich tamojších bývalých sovietskych republík. V stredu následne odcestoval do Uzbekistanu.



Šéf americkej diplomacie sa stretol s uzbeckým prezidentom Šavkatom Mirzijojevom, ktorý prisľúbil zavedenie nových ekonomických reforiem a väčšiu politickú otvorenosť. Blinken zároveň rokoval aj s uzbeckým ministrom zahraničných vecí Bachtijorom Sajdovom o investíciách zo strany USA a tiež o situácii v susednom Afganistane.



Hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price uviedol, že Blinken počas rokovaní "vyzval na ochranu ľudských práv a základných slobôd vrátane zaistenia slobody a transparentnosti médií".



Prezident Mirzijojev vo februári vyhlásil, že niektorí predstavitelia ho nútia, aby obmedzil slobodu médií, on by to však podľa vlastných slov "nikdy neurobil". Ľudskoprávne organizácie i napriek tomu tvrdia, že uzbecké médiá sú stále prísne kontrolované a kritici vlády môžu čeliť trestu odňatia slobody.



Agentúra AFP pripomína, že Blinken v utorok prisľúbil pomoc Spojených štátov pre strednú Áziu s cieľom znížiť závislosť tohto regiónu od Ruska. Pomoc vo výške 25 miliónov dolárov dopĺňa predchádzajúcich 25 miliónov dolárov oznámených vlani v septembri. Cieľom je pomôcť stredoázijským krajinám pri diverzifikácii obchodných trás a vytváraní pracovných miest.



Blinken v stredu odcestuje do indickej metropoly Naí Dillí, kde sa zúčastní na stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G20.