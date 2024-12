Blinken v Ankare rokoval s Erdoganom o situácii v Sýrii

Ankara 13. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval vo štvrtok do Turecka na rokovania zamerané na kritické aspekty nastolenia stability v Sýrii - potýčky na severe tejto krajiny medzi kurdskými silami podporovanými USA a Ankarou podporovanými vzbúrencami. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Blinkena na letisku v Ankare prijal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Šéf americkej diplomacie predtým v rámci svojej prvej cesty do regiónu po zvrhnutí sýrskeho prezidenta Bašára Asada navštívil Jordánsko.



Erdogan na schôdzke s Blinkenom vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby spolupracovalo v záujme rekonštrukcie inštitúcií v Sýrii, uviedol vo vyhlásení jeho úrad. Turecký prezident tiež Blinkenovi povedal, že Ankara podnikne preventívne opatrenia v Sýrii v záujme ochrany svojej národnej bezpečnosti. Tieto opatrenia budú podľa neho podniknuté voči všetkým organizáciám, ktoré Turecko považuje za teroristické.



Ankara neumožní poľavenie v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), citoval Erdogana jeho úrad.



Blinken poukázal na zdieľaný záujem USA a Turecka ohľadne podporovania odovzdania politickej moci v Sýrii dôveryhodnej a inkluzívnej vláde, uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller.



Poukázal pritom na potrebu zaistiť, aby koalícia zameraná na porážku IS mohla pokračovať vo svojej kľúčovej misii.



Blinken sa v piatok stretne aj s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom.



Washington a Ankara, spojenci v rámci NATO, podporovali sýrskych vzbúrencov počas 13 rokov trvajúcej sýrskej občianskej vojny; ich záujmy sa však dostali do konfliktu v otázke jednej zo vzbúreneckých frakcií - Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), pripomína Reuters.



SDF sú hlavným spojencom v Američanmi vedenej koalícii bojujúcej proti militantom z Islamskému štátu. Na jej čele však stoja kurdské milície Jednotky na ochranu ľudu (YPG), ktoré Ankara považuje za predĺženú ruku militantov zo Strany kurdských pracujúcich (PKK). Tá je v Turecku zakázaná a proti tureckému štátu bojuje už 40 rokov, uzatvára Reuters.