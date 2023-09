Blinken: Rusko sa na Ukrajine denne dopúšťa zločinov voči ľudskosti

New York 20. septembra (TASR) — Zo zločinov voči ľudskosti na Ukrajine obvinil v stredu Moskvu na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Rusko sa každý deň dopúšťa vojnových zločinov a zločinov voči ľudskosti na Ukrajine," povedal Blinken na schôdzke Bezpečnostnej rady, na ktorej krátko pred ním s prejavom vystúpil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko podľa Blinkena bombarduje dediny a mestá, domy, unáša deti, väzní Ukrajincov v brutálnych podmienkach a ničí sklady s humanitárnou pomocou a obilné silá. „Toto prežívajú ukrajinské rodiny každý deň. To je to, čo zažili za 574 dní tejto invázie. To je to, čo zažijú zajtra a pozajtra," povedal Blinken. Minister zahraničných vecí USA v príhovore odmietol obavy krajín takzvaného globálneho juhu, ktoré tvrdia, že vojna na Ukrajine bráni svetu riešiť iné naliehavé problémy, ako je klimatická kríza.



Na rokovaní bol počas Blinkenovno prejavu prítomný aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Na mimoriadnom zasadnutí BR OSN venovanom situácii na Ukrajine sa zúčastnili ministri zahraničných vecí 15 členských štátov rady.