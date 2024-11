Blinken v Bruseli rokoval so šéfom ukrajinskej diplomacie Sybihom

Brusel 13. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v stredu v Bruseli stretol so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom. Diskutovali spolu o pokračujúcej pomoci USA pre Kyjev, ale aj dôsledkoch rozhodnutia Ruska "eskalovať" konflikt nasadením severokórejských vojakov na bojisko, informoval hovorca rezortu diplomacie USA Matthew Miller, píše TASR.



Schôdzka v Bruseli sa odohrala v čase obáv, že Spojené štáty po nástupe novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do úradu výrazne alebo úplne obmedzenia americkú podporu pre Kyjev.



Republikán tvrdí, že vojnu na Ukrajine dokáže urýchlene ukončiť, doteraz však neuviedol, ako by to docielil. Spojenci USA sa preto obávajú, že by sa mohol pokúsiť donútiť Kyjev, aby pristúpil na mier za podmienok Moskvy.



Blinken v Bruseli povedal, že administratíva súčasného šéfa Bieleho domu Joea Bidena pracuje na tom, aby v najbližších mesiacoch dodala Ukrajine všetku sľúbenú a Kongresom schválenú pomoc.



Šéf americkej diplomacie na stretnutí s ukrajinským ministrom podľa hovorcu Millera zdôraznil americkú podporu Ukrajine, ktorá sa bráni proti ruskej agresii a "pokračuje na nezvratnej ceste k plnej euroatlantickej integrácii vrátane členstva v NATO".



"Minister a jeho rezortný partner rokovali o pokračujúcom náraste bezpečnostnej pomoci Spojených štátov Ukrajine vrátane delostrelectva, protivzdušnej obrany, obrnených vozidiel a ďalších potrebných kapacít a munície," uviedol Miller podľa webovej stránky ministerstva.



Vojna na Ukrajine sa podľa Sybihu ocitla v kritickom okamihu, spojencov Kyjeva preto vyzval, aby voči Rusku preukázali "silu" namiesto "ústupkov".



Blinken na margo nasadenia severokórejských vojakov na podporu Ruska novinárom povedal, že vzťah Moskvy s Pchjongjangom je "obojstranný". Existuje podľa jeho slov "hlboké znepokojenie nad tým, čo Rusko robí alebo môže robiť na posilnenie kapacít Severnej Kórey" vrátane jej jadrových kapacít.



Okrem Sybihu sa Blinken v Bruseli stretol aj s novým generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, avizované sú aj schôdzky s vrchným veliteľom Aliancie Christopherom Cavoliom i britským náprotivkom Davidom Lammmym a ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi Európskej únie.