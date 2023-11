Blinken v Izraeli zdôraznil potrebu chrániť civilistov na juhu Gazy

Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok zdôraznil potrebu ochrany civilistov na juhu Pásma Gazy, kam mnohí z nich ušli zo severnej časti tejto enklávy. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na americké ministerstvo zahraničných vecí.



Blinken podľa ministerstva na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom akcentoval potrebu zaistenia prísunu humanitárnej pomoci a ochrany civilistov v južnej časti Pásma Gazy predtým, než sa tam uskutočnia akékoľvek vojenské operácie.



Minister Blinken pricestoval do Tel Avivu v noci na štvrtok. Ide už o jeho tretiu cestu na Blízky východ od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy.



Počas stretnutia s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom zdôraznil, že Washington sa angažuje v snahách o oslobodenie rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol do Gazy počas októbrového útoku. Herzog tvrdí, že v Gaze je naďalej zadržiavaných približne 150 rukojemníkov z pôvodného počtu 240.



Blinken vo štvrtok popoludní pricestoval do predjordánskeho Ramalláhu na stretnutie s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.



Medzi Izraelom a Hamasom platí od minulého piatka (24. novembra) dohoda o prímerí a vo štvrtok sa obe strany dohodli na jeho predĺžení o ďalší deň. V rámci tejto výmeny Hamas prepustil niekoľko skupín rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli.