Blinken v JAR: USA nesúťažia s inými veľmocami o Afriku

Pretória 8. augusta (TASR) - Spojené štáty sa usilujú o "skutočné partnerstvo" s africkými krajinami a nejde im o súťaženie s inými veľmocami o získanie si vplyvu na kontinente. V juhoafrickej Pretórii to v pondelok vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Juhoafrická republika (JAR) je prvou zastávkou na jeho africkom turné, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Blinken pricestoval do Afriky krátko po tom, čo na kontinente absolvoval šnúru návštev ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a okrem neho tam bol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.



JAR, ktorá je jedným z lídrov rozvojového sveta a je partnerom Ruska v zoskupení BRICS, sa k vojne na Ukrajine stavia neutrálne a odmieta výzvy Západu na odsúdenie ruskej invázie.



Juhoafrická ministerka zahraničných vecí Naledi Pandorová na spoločnej tlačovej konferencii s Blinkenom uviedla, že nikto v JAR nepodporuje vojnu, pričom Rusko označila za "zanedbateľného ekonomického partnera". Zároveň vyjadrila potešenie, že Spojené štáty nenútia JAR, aby si vybrala jednu zo strán. Upozornila však, že zo strany niektorých európskych a iných partnerov cíti, že v tejto súvislosti na JAR "hľadia na zvrchu" a uchyľujú sa pritom k "šikanovaniu".



"Rovnako ako o Ukrajincov by sme sa mali zaujímať aj o to, čo sa deje Palestínčanom," vyhlásila.



Blinken neskôr vystúpil na pôde Univerzity v Pretórii, kde predstavil novú politickú stratégiu USA voči Afrike, ktorá má štyri priority: podpora otvorenej spoločnosti, demokracie, ekonomického rozvoja a boja proti globálnemu otepľovaniu. USA a africké krajiny by mali v týchto záležitostiach spolupracovať ako "rovnocenní partneri", zdôraznil americký minister.



"Spojené štáty nebudú diktovať, čo si má Afrika vybrať – a nemal by jej diktovať ani nikto iný," doplnil Blinken.