Blinken v Katare varoval pred rozšírením vojny z Pásma Gazy

Dauha 8. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken varoval v nedeľu počas návštevy Kataru, že rozšírenie vojny z Pásma Gazy by mohlo ohroziť bezpečnosť v širšej oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Toto je chvíľa intenzívneho napätia v tomto regióne. Ide o konflikt, ktorý by mohol ľahko metastázovať a spôsobiť ešte väčšiu neistotu a viac utrpenia," uviedol Blinken v Dauhe počas tlačovej konferencie s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.



Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po bezprecedentnom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, ktorý si vyžiadal životy približne 1140 ľudí, zväčša civilistov. Militanti okrem toho uniesli približne 250 rukojemníkov, z ktorých 132 zostáva stále v zajatí. Najmenej 24 ich pritom zrejme zomrelo.



V reakcii na útok začal Izrael podnikať v Pásme Gazy vzdušné údery a neskôr spustil aj pozemnú inváziu. Podľa úradov v Gaze si bombardovanie doposiaľ vyžiadalo už životy vyše 22.800 ľudí.



Blinken pritom uviedol, že je "nevyhnutné", aby Izrael dbal na ochranu civilistov a zaistil, aby boli jeho operácie "koncipované okolo ich ochrany".



V súvislosti s prehlbovaním humanitárnej krízy a vysídlením obyvateľov v rámci územia Gazy uviedol Blinken, že civilistom musí byť umožnené vrátiť sa do svojich domov hneď, ako to podmienky dovolia.



"Nemôže byť na nich vyvíjaný tlak, aby odišli z Gazy," dodal Blinken. AFP pritom pripomína vyhlásenia dvoch izraelských ministrom, ktorí navrhovali, aby boli Palestínčania podporovaní emigrovať z Gazy.



Blinken navštívil Katar v rámci svojej prebiehajúcej cesty po krajinách Blízkeho východu. Šéf americkej diplomacie sa zastavili už v Jordánsku, Turecku a Grécku a v nedeľu odcestoval do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. V pondelok má potom odcestovať do Saudskej Arábie.



Katar je sídlom politického krídla Hamasu a žije tam i jeho líder Ismáíl Haníja. Dauha pritom pomáhala pri sprostredkovávaní týždňového prímeria vo vojne v Pásme Gazy zo začiatku novembra, ktoré viedlo k prepusteniu izraelských a i zahraničných rukojemníkov militantov ako aj k príchodu dodávok humanitárnej pomoci do Gazy.



Katarský premiér pritom uviedol, že nové rokovania o prerušení bojov v Gaze prebiehajú s pomocou Spojených štátov.