Blinken v Kyjeve ocenil ukrajinskú húževnatosť pri produkcii obilia

Kyjev 15. mája (TASR) – Minister zahraničných vecí USA v stredu počas návštevy prekladiska obilia na okraji Kyjeva ocenil ukrajinskú húževnatosť pri produkcii obilia. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ukrajina bola do roku 2022 jednou z obilníc sveta a naďalej ňou zostáva. Vďačiť za to môže výhradne svojej ohromujúcej prispôsobivosti," vyhlásil Blinken.



"Opätovné otvorenie čiernomorského koridoru, vytlačenie ruskej flotily, nájdenie nových ciest či rozšírenie starých ako je Dunaj či pozemná preprava, to všetko sú výsledky ukrajinskej húževnatosti a vynaliezavosti, no zároveň sú to aj výsledky podpory získanej od Spojených štátov," doplnil americký minister.



Rusko po spustení vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zaútočilo na ukrajinské prístavy a infraštruktúru, čím prehĺbilo svetovú potravinovú krízu. Ukrajinské útoky na ruskú Čiernomorskú flotilu však zaistili otvorenie námorného koridoru umožňujúceho vývoz obilia po mori.



Blinken je prvým vysoko postaveným americkým predstaviteľom, ktorý pricestoval na Ukrajinu po tom, ako americký Kongres minulý mesiac po niekoľko mesačných sporoch schválil balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 61 miliárd amerických dolárov.