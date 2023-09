Blinken v Kyjeve: Pokrok Ukrajiny v protiofenzíve je povzbudivý

Kyjev 6. septembra (TASR) - Pokrok Ukrajiny v jej prebiehajúcej protiofenzíve je "veľmi povzbudivý", vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na stredajšom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Blinken v stredu pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva, počas ktorej sa stretol aj s premiérom Denysom Šmyhaľom a svojím náprotivkom Dmytrom Kulebom, informuje TASR.



"Vidíme dôležitý pokrok v protiofenzíve, a to je veľmi, veľmi povzbudivé," cituje Blinkenovo vyjadrenie po stretnutí so Zelenským agentúra AFP. Blinken zároveň Zelenskému prisľúbil, že USA budú Ukrajinu naďalej podporovať. Podobne sa Blinken vyjadril aj predtým po rokovaní s Kulebom.



Ukrajinská protiofenzíva sa začala v júni a jej cieľom je opätovné dobytie území okupovaných Ruskom, pripomína agentúra DPA.



"Chceme, aby Ukrajina mala všetko, čo potrebuje nielen na úspech v protiofenzíve, ale aby mala aj dlhodobé odstrašujúce kapacity, aby sa podobná agresia už neopakovala," povedal Blinken podľa tlačovej správy amerického rezortu diplomacie.



"Čaká nás ťažká zima. Sme však radi, že nebudeme počas tejto zimy sami. Spoločne s našimi partnermi to dokážeme," uviedol Zelenskyj po stretnutí s Blinkenom. Zároveň sa poďakoval USA za pomoc ukrajinskému energetickému sektoru, ktorý bol počas poslednej zimy častým terčom ruských raketových útokov.



So Šmyhaľom hovoril Blinken aj o obnove Ukrajiny či "záväzku USA spolupracovať s partnermi na riešení energetických, ekonomických a humanitárnych potrieb Ukrajiny", uvádza americký rezort diplomacie v samostatnom vyhlásení.



Podľa agentúry AP sa očakáva, že šéf americkej diplomacie počas návštevy Kyjeva oznámi aj ďalšiu pomoc pre Ukrajinu v hodnote jednej miliardy dolárov.



Okrem Blinkena je v stredu na návšteva Kyjeva i dánska premiérka Mette Frederiksenová, pripomína DPA.