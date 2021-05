Blinken v nasledujúcich dňoch odcestuje na Blízky východ

Prečítajte si aj: Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Palestínčanmi



Washington 21. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinkenodcestuje na Blízky východ. Oznámil to vo štvrtok rezort diplomacie USA po tom, čo sa Izrael a palestínske radikálne hnutie Hamas dohodli na zastavení bojov na 11 dní, informuje agentúra AFP.Blinken hovoril vo štvrtok s izraelským ministrom zahraničných vecí Gabim Aškenazim, ktorýuviedol hovorca Štátneho departmentu Ned Price. Blinken sa podľa neho v nasledujúcich dňochOznámenie o plánovanej ceste prišlo po tom, čo Blinken vo štvrtok pred uvedením prímeria do platnosti dvakrát telefonoval s Aškenazim. Prímerie sprostredkoval Egypt po narastajúcom medzinárodnom tlaku na zastavenie krviprelievania.Americký prezident Joe Biden privítal prímerie akona mier. Izraelská armáda tvrdí, že Hamas a ďalšie islamistické ozbrojené skupiny v Gaze vystrelili na Izrael vyše 4300 rakiet. Vyžiadalo si to 12 obetí vrátane dvoch detí a jedného vojaka, pripomína agentúra AP.Izraelské nálety na Gazu následne zabili 232 Palestínčanov vrátane 65 detí, pričom zranenia utrpelo najmenej 1900 ľudí, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Gaze.Prímerie okrem Hamasu zahŕňa aj Islamský džihád, druhé najmocnejšie militantné zoskupenie v pásme Gazy, a vstúpilo do platnosti v piatok ráno o 01.00 h SELČ (02.00 h miestneho času).