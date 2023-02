Blinken v rozhovore s Wang Imom: Incident s balónom sa nesmie opakovať

Mníchov 19. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken varoval Čínu, aby nezopakovala svoj "nezodpovedný čin" a nevyslala už špionážny balón do amerického vzdušného priestoru. Blinken sa v sobotu neskoro večer stretol s najvyšším čínskym diplomatom Wang Imom.



Veľmi očakávané stretnutie dvoch vysokých predstaviteľov, ktoré trvalo približne jednu hodinu, sa uskutočnilo na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie v čase rastúceho napätia medzi Washingtonom a Pekingom.



"Blinken priamo hovoril o neprijateľnom porušení suverenity USA a medzinárodného práva (čínskym) pozorovacím balónom v teritoriálnom vzdušnom priestore USA, pričom zdôraznil, že tento nezodpovedný čin sa už nikdy nesmie zopakovať," uviedol hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price.



"Minister dal jasne najavo, že Spojené štáty nestrpia žiadne porušenie svojej suverenity," dodal.



"Wang Iho tiež varoval pred možnými dôsledkami, ak Čína poskytne Rusku materiálnu podporu alebo pomoc pri systematickom vyhýbaní sa sankciám" povedal Price.



Wang I v reakcii Blinkenovi povedal, že vzťahy ich krajín poškodilo to, ako Washington reagoval na balón. Čínsky minister zahraničia "objasnil formálny postoj Číny k takzvanému incidentu s balónom" a "naliehal na americkú stranu, aby zmenila kurz, uznala a napravila škody, ktoré jej nadmerné použitie sily spôsobilo čínsko-americkým vzťahom," uviedla čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.



Wang I ešte pred stretnutím označil reakciu Washingtonu na údajný čínsky špionážny balón za "hysterickú a absurdnú". "Na oblohe je mnoho balónov z mnohých krajín. Chcete zostreliť každý jeden z nich?" spýtal sa Wang I na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v bavorskej metropole.



Americký prezident Joe Biden nariadil 4. februára zostrelenie čínskeho balóna, ktorý sa pohyboval aj nad severozápadom USA v blízkosti citlivých vojenských objektov. Podľa Washingtonu išlo o špionážny balón. Peking tvrdí, že to bol zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely.