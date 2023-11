Blinken v Tel Avive: Izrael má právo a povinnosť brániť sa

Tel Aviv 3. novembra (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok v Tel Avive zopakoval, že Izrael má právo a povinnosť brániť sa. Reagoval tým na pokračujúce intenzívne letecké a pozemné útoky v palestínskom pásme Gazy, ktorými odpovedá na vpád kománd islamistického hnutia Hamas do Izraela zo 7. októbra. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Izrael má nielen právo, ale aj povinnosť brániť sa..., aby zaistil, že 7. október sa už nikdy nebude opakovať," povedal Blinken novinárom po stretnutí s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom.



Militanti z Hamasu prenikli do Izraela z pásma Gazy. Podľa izraelských predstaviteľov zabili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov.



V pásme Gazy zahynulo pri izraelských odvetných útokoch vyše 9200 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ovládané Hamasom.



Blinken mal po príchode do Izraela samostatné stretnutia s prezidentom Herzogom a s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Blinken je po vypuknutí vojny s Hamasom už na svojej druhej ceste po Blízkom východe. Izrael je jeho prvou zastávkou, následne odcestuje do Jordánska.



V piatok vyzval Izrael, aby chránil civilistov v pásme Gazy, ktorí sa dostali do krížovej paľby, a aby doručil pomoc tým, čo ju urgentne potrebujú.



Blinken ešte pred odchodom do Izraela povedal, že jeho návšteva sa zameria na minimalizáciu utrpenia civilistov v pásme Gazy. Pripomenul, že prezident USA Joe Biden vyzval na humanitárne prestávky v konflikte, pritom však sľúbil plnú podporu Izraelu.



Šéf americkej diplomacie tiež vyjadril zármutok nad úmrtiami Palestínčanov, ktoré pobúrili veľkú časť arabského sveta.



"Keď vidím palestínske dieťa vytiahnuté z trosiek zrútenej budovy, zasiahne ma to rovnako, ako keď vidím (zranené) dieťa v Izraeli alebo kdekoľvek inde... Takže je to niečo, na čo máme povinnosť reagovať, a aj budeme," uviedol pred cestou Blinken.