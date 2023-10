Blinken v Tel Avive podporil Izrael, Netanjahu hovorí o zničení Hamasu

Tel Aviv 12. októbra (TASR) - USA budú vždy podporovať Izrael, vyhlásil vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a AP.



"Môžete byť dostatočne silní, aby ste sa ubránili sami, ale kým existujú Spojené štáty americké, nebudete musieť," vyhlásil Blinken, ktorý na stretnutí vyzdvihol aj svoje židovské korene. Upozornil však na to, že aj Palestínčania majú "oprávnené požiadavky", ktoré nie sú spojené s Hamasom.



Netanjahu označil stretnutie s Blinkenom za "jasný dôkaz jednoznačnej podpory Izraela zo strany USA" a vyhlásil, že militantné hnutie Hamas musí byť zničené. Zároveň naliehal na iné krajiny, aby sa k Hamasu stavali rovnako ako k teroristickej organizáciii Islamský štát (IS). "Hamas musí byť zničený rovnako ako IS," vyhlásil.



Blinken pricestoval vo štvrtok do Tel Avivu, aby Izraelu prejavil solidaritu po bezprecedentnom útoku militantného hnutia Hamas. Počas cesty na Blízky východ navštívi aj Jordánsko.



Útoky Hamasu si na území Izraela vyžiadali už najmenej 1200 mŕtvych a približne 2400 zranených. V reakcii na útok Izrael bombardoval ciele Hamasu v pásme Gazy, kde zahynulo už prinajmenšom 1203 ľudí a ďalších asi 5800 utrpelo zranenia, informovalo vo štvrtok palestínske ministerstvo zdravotníctva.